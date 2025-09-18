Рязанцев, получивших статус иноагентов, намерены лишать пенсии за выслугу лет

Соответствующий проекта закона опубликовали на сайте правительства региона в четверг, 18 сентября. Также не смогут получать пенсию за выслугу лет те рязанцы, которые являются виновными в коррупционных преступлениях, совершенных в период замещения государственной должности. В случае принятия изменений новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Ранее сообщалось, что иноагентов в России хотят лишить налоговых льгот. Согласно законопроекту, ограничения затронут не только организации, прямо признанные иностранными агентами, но и компании, где такие лица имеют значительную долю.

