В России иноагентов хотят лишить налоговых льгот

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, ограничивающие налоговые льготы для иноагентов, сообщает источник в правительстве. Согласно собеседнику СМИ, предлагаемые меры запрещают применение пониженных ставок налога на прибыль для иноагентов и связанных с ними компаний. Также планируется отмена освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. Ограничения затронут не только организации, прямо признанные иностранными агентами, но и компании, где такие лица имеют значительную долю. После окончательного согласования в правительстве законопроект направят в Государственную думу.

