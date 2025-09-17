В серьезном ДТП в Касимове пострадала 41-летняя женщина
ДТП произошло утром 15 сентября на улице Нариманова. По предварительным данным, столкнулись Renault под управлением 41-летней местной жительницы и Mazda под управлением 48-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель автомобиля Renault обращалась за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.
