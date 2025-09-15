В Касимове на улице Нариманова произошло ДТП
В Касимове на улице Нариманова произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Автоклуб Касимов». На кадрах видно, что один из автомобилей вылетел с дороги в кусты. На месте работают ДПС. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Автоклуб Касимов