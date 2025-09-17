В Рязани зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе
Превышения ПДК сероводорода зафиксировали 16 сентября в Дашково-Песочне. Соответствующую информацию передали в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер. Стационарные посты в Канищево и около кремля превышения ПДК не фиксировали. Напомним, выбросы сероводорода фиксировали в Дашково-Песочне в ночь с 15 на 16 сентября.
