В Рязани зафиксировали выбросы сероводорода
Превышения ПДК сероводорода зафиксировали в Дашково-Песочне в ночь с 15 на 16 сентября. Информация направлена в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер. Стационарные посты наблюдения, установленные в микрорайоне Канищево и у кремля, выбросов не фиксировали.
