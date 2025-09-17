Рязань
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 071
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 469
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 893
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани отключили свет еще по 9 адресам, обесточены Лесопарк и Торговый городок
В Рязани отключили свет еще по 9 адресам, обесточены Лесопарк и Торговый городок. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

Аварийное отключение электричества произошло по адресам:

  • улица Грибоедова;
  • улица Либкнехта;
  • улица Лесопарковая;
  • улица Есенина;
  • улица Подгорная;
  • Проезд Речников;
  • Торговый городок:
  • Окский проезд;
  • улица Щедрина.

Восстановление электричества планируется в течение 4-х часов с момента отключения.

Ранее свет отключали на улицах Корнилова; Нахимова; Щорса; Гайдара; Ушакова; Мусоргского.

Видео: Telegram-канал «Топор Рязань»