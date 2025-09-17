В Рязани отключили свет еще по 9 адресам, обесточены Лесопарк и Торговый городок
В Рязани отключили свет еще по 9 адресам, обесточены Лесопарк и Торговый городок. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
Аварийное отключение электричества произошло по адресам:
- улица Грибоедова;
- улица Либкнехта;
- улица Лесопарковая;
- улица Есенина;
- улица Подгорная;
- Проезд Речников;
- Торговый городок:
- Окский проезд;
- улица Щедрина.
Восстановление электричества планируется в течение 4-х часов с момента отключения.
Ранее свет отключали на улицах Корнилова; Нахимова; Щорса; Гайдара; Ушакова; Мусоргского.
Видео: Telegram-канал «Топор Рязань»