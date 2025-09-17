В Рязани из-за работ на трансформаторной подстанции отключили свет на 6 улицах
В Рязани из-за работ на трансформаторной подстанции отключили свет на шести улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 17 сентября. Света нет по следующим улицам: Корнилова; Нахимова; Щорса; Гайдара; Ушакова; Мусорского. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Примерное их время — три часа.
В Рязани из-за работ на трансформаторной подстанции отключили свет на шести улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 17 сентября.
Света нет по следующим улицам:
- Корнилова;
- Нахимова;
- Щорса;
- Гайдара;
- Ушакова;
- Мусоргского.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Примерное их время — три часа.