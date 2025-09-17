Рязань
В Рязани из-за работ на трансформаторной подстанции отключили свет на 6 улицах
