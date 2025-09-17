В Госдуме заявили, что увеличение отпуска для россиян может повысить и цены

Депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что предложение об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней может негативно сказаться на экономике, повлекши за собой рост цен на товары и услуги, пишет «Газета.Ru». Он отметил, что такая мера потребует внимательной оценки и, возможно, должна применяться только к определенным категориям граждан, например, многодетным семьям. Иванов подчеркнул, что увеличение срока отпуска создаст дополнительную нагрузку на предприятия, особенно малый бизнес и сферу обслуживания. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на повседневные товары, такие как хлеб и молоко. Депутат также добавил, что в России уже сейчас достаточно много выходных дней — в 2025 году их будет 118 при пятидневной рабочей неделе.

Накануне другой депутат Госдумы, Николай Новичков, предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней, аргументируя это необходимостью учитывать возросшую стрессоемкость рабочего процесса.