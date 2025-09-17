Рязань
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
519
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 935
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 444
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 858
В Госдуме заявили, что увеличение отпуска для россиян может повысить и цены
Накануне другой депутат Госдумы, Николай Новичков, предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней, аргументируя это необходимостью учитывать возросшую стрессоемкость рабочего процесса.