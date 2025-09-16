Рязань
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 календарных дней
В Госдуме планируют законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней для всех россиян, сообщает «Абзац» со ссылкой на депутата Николая Новичкова. Он считает, что нынешние 28 дней недостаточны из‑за роста стрессов на рабочем месте. Законопроект будут готовить совместно с Минтрудом и научно‑исследовательскими институтами. Новичков отмечает, что удлинение отпуска улучшит качество жизни и снизит уровень стресса.

В Госдуме объявили о планах разработки законопроекта, который увеличит срок оплачиваемого отпуска для всех россиян до 35 календарных дней. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Новичкова.

Он подчеркнул, что текущие четыре недели отпуска недостаточны для современного уровня стресса на рабочем месте.

«Необходимость увеличения оплачиваемого отпуска до 35 дней очевидна. Стрессоемкость работы за последние десятилетия значительно возросла, и 28-дневный отпуск больше не соответствует реалиям современности», — отметил Новичков. Он добавил, что законопроект будет разработан в сотрудничестве с Министерством труда и после консультаций с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами режима труда.

Депутат считает, что увеличение срока отпуска является важной мерой, способствующей улучшению качества жизни россиян и снижению уровня стресса на работе.