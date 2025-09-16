В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 календарных дней

В Госдуме планируют законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней для всех россиян, сообщает «Абзац» со ссылкой на депутата Николая Новичкова. Он считает, что нынешние 28 дней недостаточны из‑за роста стрессов на рабочем месте. Законопроект будут готовить совместно с Минтрудом и научно‑исследовательскими институтами. Новичков отмечает, что удлинение отпуска улучшит качество жизни и снизит уровень стресса.

«Необходимость увеличения оплачиваемого отпуска до 35 дней очевидна. Стрессоемкость работы за последние десятилетия значительно возросла, и 28-дневный отпуск больше не соответствует реалиям современности», — отметил Новичков. Он добавил, что законопроект будет разработан в сотрудничестве с Министерством труда и после консультаций с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами режима труда.

Депутат считает, что увеличение срока отпуска является важной мерой, способствующей улучшению качества жизни россиян и снижению уровня стресса на работе.