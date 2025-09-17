В Центральной России прошел пик «бабьего лета»
По словам синоптика, во вторник, 16 сентября, в столице был самый теплый день сентября, температура воздуха составила +24 градуса. Она соответствовала климату июля. Как отметил Тишковец, с 17 сентября температура начнет медленно понижаться, но 20-градусное тепло еще может в последний раз вернуться 21 и 22 сентября. После этого начнется «генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода с 24 сентября».
В Центральной России во вторник, 17 сентября, прошел пик «бабьего лета». Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Напомним, в Рязанской области ожидается ступенчатое похолодание.