В Рязанской области ожидается ступенчатое похолодание

Согласно прогнозу, температура воздуха в сентябре будет снижаться неравномерно. Холодные дни сменятся теплыми, августовскими по масштабу. В первой половине сентября в регионе ожидаются теплые антициклоны, поэтому осадков будет почти в два раза меньше климатической нормы. Значительное похолодание ожидается с середины второй декады месяца. В середине третьей декады прогнозируется потепление, но продлится оно недолго. В целом, по данным специалистов, сентябрь ожидается на пару градусов теплее многолетних значений.

В сентябре в Рязанской области ожидается ступенчатое похолодание. Об этом 6 сентября сообщили в Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

