Минтруд готов рассмотреть идею об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней

По словам Котякова, как только законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, министерство рассмотрит ее и даст официальный отзыв. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — добавил он. Напомним, в Госдуме объявили о планах разработки законопроекта, который увеличит срок оплачиваемого отпуска для всех россиян до 35 календарных дней.

