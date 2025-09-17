Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 16:00
Нал. EUR 98.31 / 99.69 17/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
495
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 852
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 421
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минтруд готов рассмотреть идею об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней
По словам Котякова, как только законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, министерство рассмотрит ее и даст официальный отзыв. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — добавил он. Напомним, в Госдуме объявили о планах разработки законопроекта, который увеличит срок оплачиваемого отпуска для всех россиян до 35 календарных дней.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть идею об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней. Об этом он в среду, 17 сентября, сообщило ТАСС.

По словам Котякова, как только законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, министерство рассмотрит ее и даст официальный отзыв.

«Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — добавил он.

Напомним, в Госдуме объявили о планах разработки законопроекта, который увеличит срок оплачиваемого отпуска для всех россиян до 35 календарных дней.