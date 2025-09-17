Минтруд готов рассмотреть идею об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть идею об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней. Об этом он в среду, 17 сентября, сообщило ТАСС.
По словам Котякова, как только законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, министерство рассмотрит ее и даст официальный отзыв.
«Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — добавил он.
Напомним, в Госдуме объявили о планах разработки законопроекта, который увеличит срок оплачиваемого отпуска для всех россиян до 35 календарных дней.