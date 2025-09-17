Египет заинтересовался расширением турпотока из России
Отечественные путешественники приносят африканскому государству 15% доходов от туризма. Каир готов принять российские инспекции для соблюдения требований и дальнейшего привлечения отдыхающих. Отмечается, что работа будет проходить совместно с Минэкономразвития.
Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на вице-премьера Алексея Оверчука.
