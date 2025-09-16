В Рязанской области зафиксировали более 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ
С 8 по 14 сентября количество заболевших ОРВИ в регионе составило 5261 человек. За неделю заболеваемость выросла на 54,8%. Отмечается, что половину заболевших, а именно 53,4%, составляют дети. Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость ОРВИ.
