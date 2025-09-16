В России резко выросло число заболевших ОРВИ
В России резко выросло число заболевших ОРВИ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, число заболевших ОРВИ по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю — сейчас болеют более 696 тысяч человек. В два раза увеличилось число заразившихся и среди школьников. Среди причин в Роспотребнадзоре называют окончание сезона отпусков и возвращение детей в коллективы.
Число заразившихся коронавирусом за последнюю неделю превысило 15 тысяч человек.