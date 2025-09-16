Михаил Палачев покинул пост начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани
Палачев уволился в связи с переходом на новое место работы. С 17 сентября исполнять обязанности начальника управления энергетики и ЖКХ будет Дмитрий Евсеев. Напомним, Палачев занимал пост с ноября 2024 года. Ранее он был префектом Советского района.
Михаил Палачев покинул пост начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани. Об этом сообщила 16 сентября горадминистрация.
Палачев уволился в связи с переходом на новое место работы.
С 17 сентября исполнять обязанности начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани будет Дмитрий Евсеев.
Напомним, Палачев занимал пост с ноября 2024 года. Ранее он был префектом Советского района.