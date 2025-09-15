В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с кражей личных данных

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил о новой схеме мошенников в Telegram с кражей личных данных. Об этом он 15 сентября сообщил Life.ru.

Как объяснил депутат, под видом подарочных акций известных брендов пользователям предлагают подписаться на Telegram-канал или пригласить друзей. После просят указать персональные данные, ввести логин и пароль от мессенджера или подтвердить номер телефона.

Немкин призвал критически относиться к щедрым предложениям, не имеющим подтверждения на официальных ресурсах компаний, и в случае сомнений не участвовать в них.