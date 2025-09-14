Выборы депутатов в рязанскую областную думу восьмого созыва завершены
По итогам трехдневных выборов в рязанской области, явка избирателей в 18:00 14 сентября составила 43,17%. Отмечается, что все 963 избирательные комиссии региона приступили к подсчету голосов.
Напомним, в регионе с 12 сентября проходили трехдневные выборы депутатов в областную думу.