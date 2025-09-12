В Рязанской области стартовали трехдневные выборы
12 сентября в регионе открыли 963 избирательных участка, за работой которых будут следить 3797 наблюдателей. Проголосовать на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва жители региона смогу в течение 12, 13 и 14 сентября в период с 8:00 до 20:00. «Напоминаем: если по уважительной причине избиратель не может прибыть в помещение для голосования, он имеет право проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию в часы её работы, но не позднее 14:00 14 сентября», — отметили в избиркоме.
