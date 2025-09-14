В Рязанской области наступит климатическая осень на следующей неделе
По сообщению ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, на следующей неделе в ЦФО начнется метеорологическая осень. Теплые выходные сменятся похолоданием и дождями, сообщил метеоролог в своем Telegram-канале.
В понедельник-вторник воздух прогреется до +19…+22 °C, но уже с середины недели температура начнет снижаться, а осадки будут появляться все чаще. К следующим выходным центральную Россию накроет североатлантический циклон с проливными дождями, штормовым ветром и температурой днем не выше +16 °C.
«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов», — написал Тишковец.