Павел Малков проголосовал на выборах депутатов рязанской облдумы

Глава региона Павел Малков проголосовал на выборах депутатов рязанской областной думы. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале 14 сентября.
Отмечается, что Малков проголосовал на избирательном участке в школе № 7 в Рязани.
«Жители активно голосовали во всех городах и районах региона. Процесс проходил спокойно, с соблюдением закона и мер безопасности», — написал губернатор.
Напомним, Выборы депутатов в рязанскую областную думу восьмого созыва завершены.