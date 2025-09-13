В России создадут киносеть для фильмов стран СНГ
В России создадут киносеть для показа фильмов стран СНГ. О запуске проекта «Интерфаксу» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Глава Фонда кино Федор Соснов отметил, что первые кинозалы откроются до конца 2025 года.
Голикова также сообщила о создании новых кинофильмов и взаимной дистрибуции кинокартин в странах БРИКС.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что ему «не заходят» западные фильмы.