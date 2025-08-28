Павел Малков рассказал, что ему «не заходят» западные фильмы

Рязань
«Я очень люблю наш кинематограф, западные фильмы мне практически не заходят, особенно новые — считаю, что они откровенно примитивные. Пересмотрел „17 мгновений весны“, „Офицеры“, „Свой среди чужих“, скачал „Место встречи изменить нельзя“, но не хватает времени его посмотреть. Вот это настоящий кинематограф для меня, мне это все намного ближе, чем киновселенная „Marvel“», — поделился губернатор в ответ на предложение показывать советские фильмы в кинотеатре «Родина». Он посчитал, что это хорошая идея, но на кинотеатр «Родина» уже другие планы: там обустроят Дом музыки. «Сделаем там хороший акустический зал. В числе прочего, там появится орган», — сообщил глава региона.

