Трамп призвал ЕС не покупать российскую нефть, тогда США введет «серьезные» санкции
Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО немедленно прекратить закупки российской нефти, только в этом случае Америка введете «серьезные» санкции против России. Об этом написали в РБК, со ссылкой на открытое письмо Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп также потребовал ввести пошлины 50-100% на китайские товары, назвав это ключевым шагом для давления на Россию.

«Если НАТО сделает так, как я говорю, война закончится быстро, и все эти жизни будут спасены! Если нет — вы просто напрасно тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Напомним, 12 сентября Трамп пригрозил России новыми санкциями на фоне конфликта с Украиной.