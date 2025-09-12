Трамп пригрозил России новыми санкциями на фоне конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о готовности ввести «очень жесткие» санкции против России, подчеркнув, что его терпение по отношению к российскому президенту Владимиру Путину иссякает. Об этом пишет РБК. Трамп отметил существование «огромной ненависти» между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, добавив, что когда один из них готов к переговорам, другой отказывается. Среди возможных мер ограничения Трамп упомянул санкции против банков и нефтяного сектора, а также повышение пошлин. Он напомнил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти, что увеличило ставку до 50%. «Это не было легко», — отметил президент.

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о готовности ввести «очень жесткие» санкции против России, подчеркнув, что его терпение по отношению к российскому президенту Владимиру Путину иссякает. Об этом пишет РБК.

Трамп отметил существование «огромной ненависти» между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, добавив, что когда один из них готов к переговорам, другой отказывается.

Среди возможных мер ограничения Трамп упомянул санкции против банков и нефтяного сектора, а также повышение пошлин. Он напомнил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти, что увеличило ставку до 50%. «Это не было легко», — отметил президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал инцидент с дронами, сбитыми в небе Польши 10 сентября, которые Варшава считает российскими. Он подчеркнул, что дроны не должны были находиться рядом с Польшей. В ответ на эти обвинения посольство России в Варшаве заявило, что Польша не предоставила доказательства принадлежности беспилотников к России, а Минобороны России опровергло планы по ударам по объектам в Польше.