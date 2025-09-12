Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
18°
Сбт, 13
17°
Вск, 14
20°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 12/09 16:55
Нал. EUR 99.15 / 99.99 12/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
3 часа назад
260
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 2025 18:09
1 672
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 398
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп пригрозил России новыми санкциями на фоне конфликта с Украиной
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о готовности ввести «очень жесткие» санкции против России, подчеркнув, что его терпение по отношению к российскому президенту Владимиру Путину иссякает. Об этом пишет РБК. Трамп отметил существование «огромной ненависти» между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, добавив, что когда один из них готов к переговорам, другой отказывается. Среди возможных мер ограничения Трамп упомянул санкции против банков и нефтяного сектора, а также повышение пошлин. Он напомнил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти, что увеличило ставку до 50%. «Это не было легко», — отметил президент.

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о готовности ввести «очень жесткие» санкции против России, подчеркнув, что его терпение по отношению к российскому президенту Владимиру Путину иссякает. Об этом пишет РБК.

Трамп отметил существование «огромной ненависти» между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, добавив, что когда один из них готов к переговорам, другой отказывается.

Среди возможных мер ограничения Трамп упомянул санкции против банков и нефтяного сектора, а также повышение пошлин. Он напомнил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти, что увеличило ставку до 50%. «Это не было легко», — отметил президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал инцидент с дронами, сбитыми в небе Польши 10 сентября, которые Варшава считает российскими. Он подчеркнул, что дроны не должны были находиться рядом с Польшей. В ответ на эти обвинения посольство России в Варшаве заявило, что Польша не предоставила доказательства принадлежности беспилотников к России, а Минобороны России опровергло планы по ударам по объектам в Польше.