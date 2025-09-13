Стал известен процент явки избирателей на выборах депутатов в рязоблдуму
Согласно информации избиркома, на 20:00 12 сентября явка избирателей на голосование составила 18,8%. Напомним, в Рязанской области стартовали трехдневные выборы. В регионе открыли 963 избирательных участка, за работой которых будут следить 3797 наблюдателей.
Стал известен процент явки избирателей на выборах депутатов в рязанскую областную думу. Соответствующую информацию опубликовали в избирательной комиссии Рязанской области.
Согласно информации избиркома, на 20:00 12 сентября явка избирателей на голосование составила 18,8%.
Напомним, в Рязанской области стартовали трехдневные выборы. В регионе открыли 963 избирательных участка, за работой которых будут следить 3797 наблюдателей.