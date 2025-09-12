Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
18°
Вск, 14
20°
Пнд, 15
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 12/09 18:25
Нал. EUR 99.15 / 99.99 12/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
462
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 714
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 730
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Суд Рязани отложил слушание по делу экс-сенатора Ирины Петиной до конца сентября
12 сентября в Советском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу против Петиной И. А., бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба суда. Женщина обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Защитники Петиной подали ходатайство о возвращении дела прокурору с целью создания препятствий для его рассмотрения в суде, ссылаясь на статью 237 УПК РФ. В ответ прокурор попросил отложить слушание из-за большого объема ходатайства и необходимости подготовки правовой позиции. Суд удовлетворил просьбу прокурора, и предварительное слушание перенесено на 23 сентября 2025 года на 14:30.

12 сентября в Советском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу против Петиной И. А., бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Защитники Петиной подали ходатайство о возвращении дела прокурору с целью устроения препятствий для его рассмотрения в суде, ссылаясь на статью 237 УПК РФ. В ответ прокурор попросил отложить слушание из-за большого объема ходатайства и необходимости подготовки правовой позиции.

Суд удовлетворил просьбу прокурора, и предварительное слушание перенесено на 23 сентября 2025 года на 14:30.

Ранее Советский суд Рязани продлил срок содержания экс-сенатора Ирины Петиной.

Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

С подробностями дел Игоря Грекова и Ирины Петиной можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.