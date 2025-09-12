Суд Рязани отложил слушание по делу экс-сенатора Ирины Петиной до конца сентября

12 сентября в Советском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу против Петиной И. А., бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба суда. Женщина обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Защитники Петиной подали ходатайство о возвращении дела прокурору с целью создания препятствий для его рассмотрения в суде, ссылаясь на статью 237 УПК РФ. В ответ прокурор попросил отложить слушание из-за большого объема ходатайства и необходимости подготовки правовой позиции. Суд удовлетворил просьбу прокурора, и предварительное слушание перенесено на 23 сентября 2025 года на 14:30.

Женщина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Защитники Петиной подали ходатайство о возвращении дела прокурору с целью устроения препятствий для его рассмотрения в суде, ссылаясь на статью 237 УПК РФ. В ответ прокурор попросил отложить слушание из-за большого объема ходатайства и необходимости подготовки правовой позиции.

Суд удовлетворил просьбу прокурора, и предварительное слушание перенесено на 23 сентября 2025 года на 14:30.

Ранее Советский суд Рязани продлил срок содержания экс-сенатора Ирины Петиной.

Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

