Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
462
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 714
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 730
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 908
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Синоптики Рязанского ЦГМС представили прогноз погоды на субботу
В регионе ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 °C, а в некоторых местах возможны заморозки до -1°C. Днем температура поднимется до 15-20°C. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. и будет постепенно снижаться в течение дня.

