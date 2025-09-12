Синоптики Рязанского ЦГМС представили прогноз погоды на субботу
В регионе ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 °C, а в некоторых местах возможны заморозки до -1°C. Днем температура поднимется до 15-20°C. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. и будет постепенно снижаться в течение дня.
