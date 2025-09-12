Рязанские энергетики перешли на усиленный режим работы во время выборов. Об этом написал Telegram-канал «ЖКХИНФО 62».
Специалисты отвечают за 514 избирательных участков, которые необходимо обеспечить электроэнергией. Усилен контроль за работой энергообъектов, проведены внеплановые проверки линий электропередачи и оценка противопожарной безопасности помещений и складов.
В филиале «Рязаньэнерго» также введен режим «технологической тишины», который предусматривает приостановку плановых работ и переключений в сетях. Все схемы приведены в нормальное состояние.
Для реагирования на возможные аварийные ситуации создан оперативный штаб, сотрудники и руководители которого дежурят круглосуточно. К работам готовы 83 бригады из 256 человек и 141 единицы спецтехники. Для нештатных ситуаций подготовлены 102 резервных источника питания общей мощностью 4,4 МВт.
Напомним, в Рязанской области проходят трехдневные выборы.