В Рязанской области объявляли беспилотную опасность
Оповещение опубликовали в 03:08 11 сентября. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 5:50 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.
