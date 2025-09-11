Рязань попала в топ-5 городов с наибольшим спросом на новый iPhone 17

По данным РИА Новости, в России предзаказ на новый iPhone 17 оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз — после презентации iPhone 15. В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи. Самой популярной моделью стал iPhone 17 Pro Max. Далее идут iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air и базовый iPhone 17. Наиболее востребованный цвет — темно-синий, объем памяти — 256 Гб. Напомним, презентация новых моделей смартфонов прошла 9 сентября.

