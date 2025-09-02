В Рязани отремонтируют здание бывшего летнего клуба Дворянского собрания
Напомним, здание выполнено в псевдорусском стиле, имеет резной декор и щипцовую кровлю с широкими полицами. Отмечается, что организация центра народного творчества переезжает в другое здание — Дом Родзевича, который расположен на улице Свободы, 65.
В Рязани отремонтируют здание бывшего летнего клуба Дворянского собрания. Об этом сообщается в группе Центра народного творчества «ВКонтакте».
