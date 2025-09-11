Рязань
Писатель-иноагент Дмитрий Быков попал в реестр террористов и экстремистов
Писатель и общественный деятель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включён в перечень террористов и экстремистов; на сайте Росфинмониторинга указаны его Ф. И. О., дата и место рождения. В реестре: «Быков Дмитрий Львович, 20.12.1967, г. Москва». Против него возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и об уклонении от обязанностей по закону об иноагентах. Следственный комитет ходатайствовал о том, что Быков может давить на свидетелей; его адвокаты это опровергают. Дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения заочно. Быков объявлен в розыск и находится под заочной мерой пресечения — заключением под стражу.

Писатель и общественный деятель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) попал в перечень террористов и экстремистов. На сайте Росфинмониторинга указаны его Ф. И. О., дата и место рождения.

«Перечень террористов и экстремистов, [включенные] Быков Дмитрий Львович, 20.12.1967 г. р., г. Москва», — говорится в реестре.

Против писателя возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России. Также ему вменяется уклонение от исполнения обязанностей в рамках закона об иноагентах. Следственный комитет ранее выдвинул ходатайство, утверждая, что Быков может оказывать давление на свидетелей в рамках уголовного дела. Однако адвокаты писателя с этим не согласны.

Дело против Быкова уже направлено в суд, материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в его отсутствие. В настоящее время писатель находится в розыске, и в его отношении применена заочная мера пресечения — заключение под стражу.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press