Писатель-иноагент Дмитрий Быков попал в реестр террористов и экстремистов

Писатель и общественный деятель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) попал в перечень террористов и экстремистов. На сайте Росфинмониторинга указаны его Ф. И. О., дата и место рождения.
«Перечень террористов и экстремистов, [включенные] Быков Дмитрий Львович,
Против писателя возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России. Также ему вменяется уклонение от исполнения обязанностей в рамках закона об иноагентах. Следственный комитет ранее выдвинул ходатайство, утверждая, что Быков может оказывать давление на свидетелей в рамках уголовного дела. Однако адвокаты писателя с этим не согласны.
Дело против Быкова уже направлено в суд, материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в его отсутствие. В настоящее время писатель находится в розыске, и в его отношении применена заочная мера пресечения — заключение под стражу.
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press