В Рязанской области продлили действие режима пожарной опасности
На прогностической карте регион окрашен желтым цветом. Метеопредупреждение будет действовать до 23:00 11 сентября. Местами возможна высокая пожарная опасность 4 класса. Ранее о высоких рисках возгораний рязанцев предупреждали 1 сентября.
