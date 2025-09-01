Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение
Отмечается, что в период со 2 по 4 сентября 2025 года на территории Рязанской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Жителей призвали обращаться по номеру 101 при происшествиях.
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Информацию разместила пресс-служба ведомства со ссылкой на региональный ЦГМС.
