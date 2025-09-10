В Минобороны ответили на обвинения Польши в запуске российских БПЛА на их территорию

По данным Минобороны, объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. «Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — отметили в министерстве. Там добавили, что готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши. Ранее Польша обвинила Россию в запуске беспилотников на их территорию.

