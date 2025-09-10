Польша обвинила Россию в запуске беспилотников на их территорию

Премьер-министр Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, количество БПЛА было «огромным». Польский политик собрал экстренное заседание кабинета министров. Запланирован брифинг президента в Бюро национальной безопасности. По словам украинского президента Владимира Зеленского, в воздушное пространство Польши попали не менее восьми беспилотников. Он заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы. Дональд Трамп не стал отвечать журналистам на соответствующие вопросы.

Польша обвинила Россию в запуске беспилотников на их территорию. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости18+".

Премьер-министр Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, количество БПЛА было «огромным».

Польский политик собрал экстренное заседание кабинета министров. Запланирован брифинг президента в Бюро национальной безопасности.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в воздушное пространство Польши попали не менее восьми беспилотников. Он заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы.

Дональд Трамп не стал отвечать журналистам на соответствующие вопросы.

Фото и видео: Telegram-канал «Плохие новости18+".