В Deep ответили на вопрос о будущем клуба и проведении концертов

В Deep club прокомментировали информацию о закрытии. В среду, 10 сентября, клубе пояснили, что он откроется под новым названием. «Сейчас внутри идет ремонт, клуб откроется под новым названием. Все запланированные ранее концерты состоятся, юридическое лицо у нас не поменялось», — заявили в заведении.

Ранее стало известно, что на месте Deep club откроется бар «Руки Вверх!».

Фото: страница бара «Руки Вверх!» ВКонтакте

