Фронтмен группы «Руки Вверх!» откроет бар в Рязани

Сеть баров певца Сергея Жукова с одноименным названием пополнится новой точкой на проезде Завражнова, дом 4. Точную дату начала работы назовут 12 сентября. Для гостей будет работать караоке и фотозоны.