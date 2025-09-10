Фронтмен группы «Руки Вверх!» откроет бар в Рязани
Сеть баров певца Сергея Жукова с одноименным названием пополнится новой точкой на проезде Завражнова, дом 4. Точную дату начала работы назовут 12 сентября. Для гостей будет работать караоке и фотозоны.
Фото: страница бара «Руки Вверх!» ВКонтакте.