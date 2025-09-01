На 82-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ Евгений Левитан

На 82-м году жизни скончался выдающийся советский и российский пианист, музыкальный педагог и заслуженный деятель искусств РФ Евгений Левитан. Об этом сообщил музыкант Игорь Рощупкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он выразил благодарность судьбе за возможность встретиться с таким значимым человеком, который, несмотря на отсутствие формального статуса наставника, оказал огромное влияние на его жизнь. Рощупкин отметил, что Левитан всегда был предан своему делу и не щадил себя ради других. Музыкант поделился своими чувствами о потере, подчеркнув, что осознание того, что их встречи больше не будет, приносит ему боль.

На 82-м году жизни скончался выдающийся советский и российский пианист, музыкальный педагог и заслуженный деятель искусств РФ Евгений Левитан. Об этом сообщил музыкант Игорь Рощупкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность судьбе за возможность встретиться с таким значимым человеком, который, несмотря на отсутствие формального статуса наставника, оказал огромное влияние на его жизнь.

Рощупкин отметил, что Левитан всегда был предан своему делу и не щадил себя ради других. Музыкант поделился своими чувствами о потере, подчеркнув, что осознание того, что их встречи больше не будет, приносит ему боль.

Ранее сообщалось о том, что на 91-м году ушел из жизни советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев.

Фото: Официальный Telegram-канал Челябинского государственного института культуры