Умер художник «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев

Умер советский и украинский художник, аниматор и постановщик мультипликационных фильмов Радна Сахалтуев. Ему было 90 лет. Как сообщает aif.ru, смерть мастера анимации наступила 31 августа. Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. Среди его известных работ — мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле» и «Каиновы слезы». Кроме того, он занимался иллюстрацией книг, оставив значительный след в мире анимации и искусства.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на факультет анимации, где начал свою карьеру. В 1970—1980-х годах Сахалтуев работал ведущим художником сатирического журнала «Перец», а также иллюстрировал книги для таких издательств, как «Юность» и «Утро».

Фото: Министерство культуры Республики Бурятия