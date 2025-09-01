Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 639
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Умер художник «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев
Умер советский и украинский художник, аниматор и постановщик мультипликационных фильмов Радна Сахалтуев. Ему было 90 лет. Как сообщает aif.ru, смерть мастера анимации наступила 31 августа.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на факультет анимации, где начал свою карьеру. В 1970—1980-х годах Сахалтуев работал ведущим художником сатирического журнала «Перец», а также иллюстрировал книги для таких издательств, как «Юность» и «Утро».

Среди его известных работ — мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле» и «Каиновы слезы». Кроме того, он занимался иллюстрацией книг, оставив значительный след в мире анимации и искусства.

Фото: Министерство культуры Республики Бурятия