В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 20:10 8 августа. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:55 9 августа беспилотную опасность в Рязанской области отменили.