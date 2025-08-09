Путин и Трамп встретятся на Аляске

Как заявил Трамп, встреча состоится 15 августа и назвал ее «долгожданной». Детали он пообещал сообщить позднее. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию о предстоящей встрече. По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Ушаков добавил, что подготовка будет «непростой». Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску. Глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящую встречу, но где конкретно она пройдет, неизвестно.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости.

Как заявил Трамп, встреча состоится 15 августа и назвал ее «долгожданной». Детали он пообещал сообщить позднее.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию о предстоящей встрече. По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ушаков добавил, что подготовка будет «непростой». Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску.

Как стало известно агентству, глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящую встречу. Но где конкретно она пройдет, неизвестно.

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в России, президенту США передано приглашение, заявил помощник российского лидера Ушаков.

Ранее сообщалось, что президенты двух стран встретятся в конце следующей недели.