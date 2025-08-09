Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
19°
Вск, 10
22°
Пнд, 11
20°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 94.06 / 95.05 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
813
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 264
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 215
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Как заявил Трамп, встреча состоится 15 августа и назвал ее «долгожданной». Детали он пообещал сообщить позднее. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию о предстоящей встрече. По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Ушаков добавил, что подготовка будет «непростой». Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску. Глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящую встречу, но где конкретно она пройдет, неизвестно.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости.

Как заявил Трамп, встреча состоится 15 августа и назвал ее «долгожданной». Детали он пообещал сообщить позднее.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию о предстоящей встрече. По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ушаков добавил, что подготовка будет «непростой». Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску.

Как стало известно агентству, глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящую встречу. Но где конкретно она пройдет, неизвестно.

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в России, президенту США передано приглашение, заявил помощник российского лидера Ушаков.

Ранее сообщалось, что президенты двух стран встретятся в конце следующей недели.