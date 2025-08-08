Путин и Трамп встретятся в конце следующей недели

Встреча между Путиным и Трампом предположительно состоится ближе к концу следующей недели. Об этом сообщает Sky News и NBC. Среди возможных мест проведения встречи рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия.