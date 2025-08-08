На Солнце произошла вспышка класса М
Вспышку зафиксировали 8 августа в 06:53. Ее уровень — M2.8 (сильная). С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошли несколько вспышек класса М. Самая сильная из них достигла балла М4.4. Ранее стало известно, что 8 августа Землю накроет мощнейшая магнитная буря.
