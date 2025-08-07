8 августа россиян ждет мощнейшая магнитная буря

8 августа Землю ожидает мощнейшая магнитная буря за последние два месяца. Начало ухудшения геомагнитной обстановки прогнозируется уже сегодня. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной предстоящей магнитной бури станет облако плазмы, выброшенное в результате солнечной вспышки. Ожидается, что оно достигнет нашей планеты утром 8 августа.

Астрономы отмечают, что текущая ситуация на Солнце остается крайне сложной: только за 6 августа было зафиксировано 18 вспышек, большинство из которых произошли вблизи линии, соединяющей Солнце и Землю.