Еще две улицы в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

До 15:30 холодной воды не будет по адресам:

улица Качевская, дома №№ 34, 34 корпус 2, 36;

улица Поселковая, дома №№ 1а, 3а, 5, 5 корпус 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корпус 1.

Напомним, холодной воды нет до 15:00 домах №№ 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55 на улице Право-Лыбедской и в доме № 50 корпус 1 на улице Соборной.