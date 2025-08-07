В Рязани 8 августа несколько улиц останутся без холодной воды

С 13:00 до 15:00 8 июля холодную воду отключат по следующему адресу: улица Право-Лыбедская, дома №№ 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55. С 09.00 до 15.00 холодной воды не будет по адресам: улица Семинарская, дом № 11 (ГКУ Рязанской области Противопожарно-спасательная служба); улица Соборная, дом № 50 корпус 1.