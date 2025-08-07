В школе на Михайловском шоссе в Рязани появятся спортзалы и актовый зал со сценой

Согласно документам, здание должно было быть оборудовано различными помещениями, среди которых спортивные залы (большой 18×30 м и малый 15×24 м), а также кабинеты для проведения уроков по химии, физике, географии, биологии, истории, обществознанию, ОБЖ, технологии (для мальчиков и девочек), иностранных языков, основ программирования, психолога и логопеда. В проекте также предусмотрены актовый зал с обустроенной сценой, столовая с пищеблоком, медицинский блок из не менее двух кабинетов, библиотека и комната охраны.

В школе на Михайловском шоссе в Рязани появится два спортзала, актовый зал со сценой и спецклассы. Начальная стоимость для разработки проекта строительства школы на сайте госзакупок — 27 миллионов 74 тысячи 340 рублей.

Количество учащихся — 800 мест, наполняемость классов — 25 человек, режим работы школы — односменный.

В документах указаны требования к окнам: должны быть предусмотрены специальные оконные блоки с системами безопасности (замками), которые препятствуют их открыванию. Также была запланирована наружная подсветка фасадов здания для повышения его безопасности и эстетичности.

Работы по разработке рабочей документации должны завершить до 8 июня 2026 года включительно. Заказчиком выступило управление капитального строительства администрации.

Напомним, в феврале 2025 года стало известно, что власти намерены спроектировать и построить новую школу на Михайловском шоссе.

Фото: участок, на котором будет построена школа, согласно документации на госзакупках; скриншот кадастровой карты