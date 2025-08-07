Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
18°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.00 / 80.50 07/08 16:00
Нал. EUR 94.09 / 94.50 07/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
501
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 039
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 771
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В школе на Михайловском шоссе в Рязани появятся спортзалы и актовый зал со сценой
Согласно документам, здание должно было быть оборудовано различными помещениями, среди которых спортивные залы (большой 18×30 м и малый 15×24 м), а также кабинеты для проведения уроков по химии, физике, географии, биологии, истории, обществознанию, ОБЖ, технологии (для мальчиков и девочек), иностранных языков, основ программирования, психолога и логопеда. В проекте также предусмотрены актовый зал с обустроенной сценой, столовая с пищеблоком, медицинский блок из не менее двух кабинетов, библиотека и комната охраны.

В школе на Михайловском шоссе в Рязани появится два спортзала, актовый зал со сценой и спецклассы. Начальная стоимость для разработки проекта строительства школы на сайте госзакупок — 27 миллионов 74 тысячи 340 рублей.

Количество учащихся — 800 мест, наполняемость классов — 25 человек, режим работы школы — односменный.

Согласно документам, здание должно было быть оборудовано различными помещениями, среди которых спортивные залы (большой 18×30 м и малый 15×24 м), а также кабинеты для проведения уроков по химии, физике, географии, биологии, истории, обществознанию, ОБЖ, технологии (для мальчиков и девочек), иностранных языков, основ программирования, психолога и логопеда.

В проекте также предусмотрены актовый зал с обустроенной сценой, столовая с пищеблоком, медицинский блок из не менее двух кабинетов, библиотека и комната охраны.

В документах указаны требования к окнам: должны быть предусмотрены специальные оконные блоки с системами безопасности (замками), которые препятствуют их открыванию. Также была запланирована наружная подсветка фасадов здания для повышения его безопасности и эстетичности.

Работы по разработке рабочей документации должны завершить до 8 июня 2026 года включительно. Заказчиком выступило управление капитального строительства администрации.

Напомним, в феврале 2025 года стало известно, что власти намерены спроектировать и построить новую школу на Михайловском шоссе.

Фото: участок, на котором будет построена школа, согласно документации на госзакупках; скриншот кадастровой карты